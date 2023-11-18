«Магнитка» одержала седьмую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Барыс» из Астаны – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казахстанскому клубу снова не повезло во время южноуральского тура. Два дня назад астанинцы уступили в челябипнске «Трактору» со счетом 0:2, сегодня у них как будто случилось дежа-вю.

Вернувшийся из Сибири «Металлург» не слишком давил на соперника, и лишь на исходе первого периода Люк Джонсон распечатал ворота «Барыса» – 1:0 в пользу магнитогорцев.

В середине второго периода гости остались в меньшинстве, и этим воспользовались игроки «Металлурга». На 37-й минуте Денис Зернов с подачи Максима Карпова установил окончательный счет – 2:0, седьмая подряд победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»