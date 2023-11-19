Челябинец получил срок за ловлю раков

В Челябинске осудили двух мужчин, ловивших раков в озере Смолино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России действую ограничения на добычу раков: ловить их можно только днем, только небольшими раколовками и не больше 30 особей на человека. А у двух челябинских приятелей обнаружили сразу 840 раков, ущерб оценили в 193 тысячи рублей.

Их действия квалифицировали как незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, совершенную группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ).

Один из обвиняемых возместил ущерб, поскольку он не был судим, уголовное дело в отношении него прекратили, назначив судебный штраф в размере 20 тыс рублей. А вот второй уже имеет судимость, поэтому его приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Павел Зварзин

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