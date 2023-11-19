В Челябинске за смену управляющей компании проголосовали покойники

В Челябинске разгорается новый скандал вокруг управления жилыми домами. На этот раз о «захвате» заявили жильцы дома №33-а по улице Чичерина.

«Наша история такова: 31 октября 2023 года на сайте ГИС ЖКХ был размещен протокол №2 от 28.10.2023 о выборе в качестве управляющей компании – ООО Управляющая компания «Домоуправ-Стандарт». Инициатором был указан один из собственников нашего дома, – рассказывают чеоябинцы. – На данном собрании жильцы не поддержали инициативу перехода – в бюллетенях для голосования свои подписи не ставили. Также на очной части собрания не утверждали ни секретаря, ни председателя собрания, никакими полномочиями никого не наделяли.

Но мы были очень удивлены, когда выяснилось, что собрано подписей на 56,7%».

Жильцы заявляют, что их подписи в бланках для голосования подделаны, и решение о смене управляющей компании принято незаконным путем. «Мало того, что подписи подделаны, – возмущаются обитатели дома, – но и сами собственники в списках голосовавших, вызывают недоумение:

– есть подписи лиц, которые давно продали свои квартиры;

– подписи собственников, которые не проживают в Челябинске;

– есть подписи умерших людей;

– есть подписи, где сосед расписался за соседа без нотариальной доверенности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы дома уже обратились в прокуратуру и Госжилинспекцию с требованием «остановить беспредел», но ответа пока не последовало.

Челябинск, Павел Зварзин

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