Сразу минус 20: на Южный Урал пришли морозы

На Южный Урал пришли морозы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в регионе столбики термометров опустятся до -15 градусов. При прояснении будет еще холоднее: до -20. Завтра днем ожидается от -5 до -10.
Положительная температура вернется только к концу недели.
Челябинск, Павел Зварзин
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