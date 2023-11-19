Сразу минус 20: на Южный Урал пришли морозы

На Южный Урал пришли морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в регионе столбики термометров опустятся до -15 градусов. При прояснении будет еще холоднее: до -20. Завтра днем ожидается от -5 до -10.

Положительная температура вернется только к концу недели.

Челябинск, Павел Зварзин

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