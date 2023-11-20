Экс-начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска отказали в освобождении

Бывший высокопоставленный чиновник не смог оспорить заключение в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвоката бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова о смягчении его подзащитному меры пресечения.

Напомним, чиновника задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С начала декабря он находится в следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров заключил контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, а также произвел оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей, лично подписав акты о выполнении.

Экс-чиновник своей вины не признает. Тракторозаводский районный суд несколько раз продлял ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Последний раз это произошло в начале ноября. Это постановление о пыталась оспорить защита Кучитарова, но безуспешно.

Бывший чиновник останется в СИЗО до 5 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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