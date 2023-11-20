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Понедельник, 20 ноября 2023, 09:15 мск

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Жители уральского городка год не могу вернуть свое золото

Жители уральского городка Карталы уже год не могу вернуть свое золото.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ювелирный салон «Ларец» горожане обращались по разным причинам: починить цепочку, переплавить старые кольца и сделать новые украшения, вставить или заменить выпавший камень. Всем говорили прийти через месяц. Но в указанный срок золото не отдали, заявив, что изделия находятся в пробирной палате в Екатеринбурге (процедура, действительно, требует ставить клеймо).

Потом сроки возврата еще раз перенесли, потом еще и еще. В конце концов жена хозяина салона заявила, что муж умер, и ждать золота придется еще полгода – пока она не вступит в наследство. А через 6 месяцев сообщила: никакого золота она не получила, где оно может быть – не знает: муж жил в Москве, в свои дела ее не посвящал.

Горожане пошли в полицию, прокуратуру и суд: потерпевших оказалось 19 человек, общий ущерб оценили в 2 млн рублей.

«Проверка идет, но заявление ходит из-за одного города в другой – жена хозяина салона прописана в Челябинске, – пишет telegram-канал Ural Mash. – С судами происходит ровно так же. Сама наследница ювелирного бизнеса говорит, что морально страдает, но помочь не может – где золото, не знает».

Карталы, Павел Зварзин

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