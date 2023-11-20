Выборы начинаются: южноуральским учащимся обещают расширить льготы на электрички

Льготы при оплате проезда в пригородных поездах для школьников и студентов Южного Урала собираются сделать круглогодичными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующая сегодня 50% скидка распространяется на периоды с 1 января по 15 июля и с 1 сентября по 31 декабря. Во время летних каникул билеты на электричку приходится покупать за полную стоимость. Родители школьников и студенты неоднократно обращались к властям с просьбой сделать льготы круглогодичными. И вот, накануне очередного выборного сезона, их, наконец, услышали.

Вопрос предполагается рассмотреть на ближайшем заседании областного Законодательного собрания 30 ноября.

«Изменения будут касаться установления круглогодичного представления льготы школьникам и студентам в виде 50% скидки от действующих тарифов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, льготы распространяются на учеников и воспитанников общеобразовательных школ старше 7 лет, а также учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Согласно уже внесенному в ЗСЧО проекту бюджета Челябинской области на 2024 год на возмещение финансовых потерь железнодорожников от обеспечения льготного проезда южноуральских учащихся планируется направить 59,6 миллиона рублей. Скорее всего, это сумма без учета дополнительного льготного периода, так как вряд ли можно вносить в бюджет расходы, которых юридически еще не существует. Следовательно, если льготный период будет расширен еще на 1,5 месяца, общие расходы на компенсацию стоимости проезда учащихся возрастут минимум на 8,5 млн рублей. Откуда власти, собираются взять эти деньги, пока не сообщается.

Согласно все тому же проекту регионального бюджета на 2024 год дефицит ожидается в размере 46,9 млрд рублей или 19% от планируемой суммы доходов.

Кстати, 8 сентября 2024 года должны состоятся выборы губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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