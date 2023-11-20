Глава СКР потребовал объяснить работу скандального рынка в пригороде Челябинска

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь вмешался в ситуацию с рынком в Кременкуле.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, глава федерального ведомства поручил представить доклад по информации о незаконном функционировании оптового рынка в поселке Кременкуль.

Напомним, оптовая ярмарка появилась здесь после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но, по словам местных жителей, в настоящее время ярмарка продолжает работает, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР.

По словам кременкульцев, торговля идет бойко. Правда, пока нет точек, работающих в розницу. Однако мелким и крупным оптом торговать продолжают. Причем принимают даже безналичные платежи – переводом на банковские карты. Использовать кассовые аппараты торговцы избегают.

При этом, предпринимателям кто-то благоволит, уверены местные жители. По крайней мере, о будущих проверках собственников явно предупреждают, и к очередному визиту жизни на ярмарке замирает. Когда же проверяющие уезжают, все возвращается на круги своя.

Сосновцев возмущает и то, что ведут себя сотрудники рынка крайне уверенно, утверждая, что рынок никто не закроет. Более того, они уже заявили о расширении его работы: якобы, вместо 500 работников здесь будут действовать 600 торговцев. Такими темпами, скоро число приезжих может сравниться с численность местных жителей, беспокоятся кременкульцы.

«В телеграм-каналах сообщается о том, что незаконно построенный в Кременкуле торговый объект продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов. Местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность, – сообщает пресс-служба СКР. – По факту незаконного строительства данного торгового объекта следственными органами СК России по Челябинской области уже расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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