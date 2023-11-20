Зарплаты почти 13% южноуральцев не достигает 20 тысяч рублей в месяц

Челябинская область заняла предпоследнее место в УрФО по уровню зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38 место заняла Челябинская области в рейтинге регионов по заработной плате, представленном РИА «Новости».

Диапазон зарплат в Челябинской области, в среднем, колеблется от 27 тысяч рублей до 58 тысяч рублей. При этом 12,7% южноуральцев получают за свою работу меньше 20 тысяч рублей в месяц.

Зарплатой свыше 100 тысяч рублей могут похвастаться лишь 7,4% жителей.

Среди регионов Уральского федерального округа хуже дела обстоят только в Курганской области. Она заняла 55 место с диапазоном от 22 тысяч до 50 тысяч рублей.

Свердловская область заняла 27 место (29 тысяч – 50 тысяч рублей в месяц). Тюменская область – 20-е (31 тысяча – 70 тысяч рублей). Югра располагается на 6 месте с диапазоном зарплат от 53 тысяч до 123 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает второе место (70 тысяч 163 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»