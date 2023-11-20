В России взлетели цены на торты

Цены на торты растут из-за дорожающих ингредиентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», любимое праздничное лакомство – торты – подорожали в России на 20%. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники в кондитерском производстве.

Эксперты считают, что рост цен спровоцировала аналогичная ситуация на рынке составляющих сладкого лакомства. Так, молоко, сливочное масло и сливки 33% жирности подорожали на 10-15%. Выросли и логистические расходы кондитеров, что вносит свою лепту в стоимость тортов.

Впрочем, переходить на более дешевые ингредиенты производители не намерены. Это отрицательно скажется на качестве продукта и имидже его создателей. А вот сколь-нибудь существенно скорректировать за счет этого цены не поможет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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