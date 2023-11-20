Задержан экс-директор парка «Таганай»

Высокопоставленный чиновник Минприроды с челябинскими корнями стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал министерства.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», – уточнили в ведомстве.

Алексей Яковлев был назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии РФ в январе 2021 года.

Именно он стал куратором реформы управления особо охраняемыми природными территориями.

Алексей Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. С 2010 по 2021 годы занимал должность директора национального парка «Таганай». С 2019 года под управлением «Таганая» находится и нацпарк «Зигальга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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