В Челябинске автобус насмерть сбил мужчину

Челябинец погиб под колесами автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, трагедия произошла сегодня, 20 ноября, около 14:40 напротив дома №75 по улице Братьев Кашириных.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автобусом «Лиаз», следовавшим по маршруту №71, сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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