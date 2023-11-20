Дожди и метели: Южный Урал накроет непогода

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью и днем 21 ноября на территории Южного Урала ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, метели. Порывы ветра до 18 метров в секунду.

При этом плюсовая температура ожидается только на крайнем юге области, где столбик термометра поднимется днем до отметки +2 градуса. На остальной территории днем будет 1-6 градусов ниже нуля.

Жителей просят учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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