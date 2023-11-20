Российские бизнес-сообщества просят Совет Федерации либерализовать налоговое законодательство

Бизнес-объединения России предложили Совету Федерации либерализовать налоговое законодательство. Инициатива озвучена накануне рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024 год, принятого Госдумой уже в 3 чтениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Российский Союз промышленников и предпринимателей, Деловая Россия и Общественная палата предлагают пересмотреть ряд действующих законов, изменив их в пользу бизнеса. В частности, предлагается:

– освободить от НДС не только гостиницы и общепит, но и другие отрасли, у которых в структуре расходов велика доля оплаты труда и других не облагаемых НДС услуг (например, санаторно-курортных);

– создать единый реестр неналоговых платежей, оценить необходимость каждого вида таких платежей (например, утилизационного сбора) и отменить все не особо нужные;

– отказаться от повышения налога на имущество организаций: учитывая, что с 2024 года за все объекты недвижимости налог будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости, для многих предприятий платежи вырастут в разы;

– сохранить бюджетную поддержку экспортеров (напомним, Минфин планирует сократить эту статью расходов на 660 млн рублей), в том числе субсидии на международные выставки и сертификацию российской продукции за рубежом;

– снизить ставку НДФЛ для россиян, работающих в зарубежных дочерних компаниях или часто летающих в зарубежные командировки – сейчас для них ставка НДФЛ составляет 30% при «внутрироссийской» не выше 15%;

– дифференцировать налоговые ставки для предприятий в обратной зависимости от глубины переработки продукции: предполагается, что это будет стимулировать внедрение новых технологий и инноваций.

Кроме того, пишут «Акценты», предлагается запретить ФНС проводить выемку документов на предприятиях – «по крайней мере, на этапе рассмотрения материалов налоговой проверки», иначе работа бизнеса будет парализована.

Москва, Игорь Юров

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