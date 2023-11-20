«Металлург» одержал восьмую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Сибирь» из Новосибирска – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет хозяева открыли в самом конце первого периода. За 28 секунд до сирены Макар Хабаров грамотно распорядился шайбой, полученной от Данилы Юрова, – 1:0, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Магнитки».

Во второй двадцатиминутке «сталевары» продолжили давить сибиряков. На 33-й минуте матча Роман Канцеров с подачи Егора Коробкина увеличивает отрыв хозяев – 2:0. А через две с половиной минуты Дмитрий Силантьев делает счет 3:0.

«Сибирь» сумела распечатать ворота «Металлурга» лишь в третье игровом отрезке: удачным оказался удар в створ ворот Артема Жукова – 3:1 в пользу хозяев.

Уже в конце матча гости сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, чем и воспользовались хоккеисты «Магнитки»: за 19 секунд до финальной сирены Никита Михайлис устанавливает окончательный счет – 4:1, «Металлург» одерживает восьмую победу подряд и сохраняет лидерство в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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