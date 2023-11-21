21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

21.11.2023, вторник
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09:00 – Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная реализации молодежной политике в 2023 году в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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09:30 Челябинск – Финал регионального проекта «Первые на селе», организованного Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» и Российским союзом сельской молодежи (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению народной обрядовой кукле (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Акция «Юные изобретатели» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Обзор книг с экранизациями, викторина «Фильмы по книгам» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – «Беседы о литературе»: обсуждение книги Р. Джафарова «Его последние дни» в клубе «Книжный червь» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению окопных свечей (ЮУрГГПУ, главный корпус, пр. Ленина, 69, 2 этаж, ауд. 229)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Танцевальный флешмоб «100 дней до Всемирного фестиваля молодежи» (пешеходная часть ул. Кирова, малая сцена)
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