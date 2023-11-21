Пытался вернуться на берег, но лед был слишком хрупок: рыбак из Карабаша погиб на озере

В Челябинской области два человека погибли, провалившись под лед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, одна из трагедия произошла на озере Серебры недалеко от Карабаша.

Утром 57-летний мужчина на велосипеде уехал на рыбалку и не вернулся. Самостоятельные поиски, начатые вечером родственниками пропавшего карабашца, позволили обнаружить на берегу водоема велосипед, привязанный к дереву, и место выхода на лед.

За помощью в дальнейших поисках обратились к сотрудникам полиции и спасателям Кыштымского отряда областной ПСС.

В ходе обследования акватории озера, в 8 метрах от берега была обнаружена свежая майна.

Следы пролома свидетельствовали о том, что рыбак провалился в воду примерно в десяти метрах от берега и некоторое время двигался обратно, безуспешно пытаясь выбраться на обламывающийся хрупкий лед.

Толщина ледового покрытия озера оказалась слишком мала. Только на лодке спасатели смогли приблизиться к месту трагедии. Тело погибшего мужчины транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

Еще один южноуральский рыбак пропал 17 ноября в Агаповском районе. 56-летний житель села Агаповка не вернулся с рыбалки домой.

Личные вещи мужчины, одежда и рыболовные снасти обнаружили на берегу одного из местных карьеров. К поиску на акватории были привлечены спасатели Магнитогорского отряда ПСС.

Обследование акватории проводилось спасателями-водолазами уже подо льдом, схватившимся за два дня на небольшом по площади водоеме.

В ходе водолазных погружений было обследовано 2 тысячи 700 квадратных метров дна и пруда, со стороны берега, на котором были обнаружены вещи пропавшего рыбака.

Поиск результата не дал. Розыскные мероприятия правоохранительными органами продолжаются, в том числе и с привлечением специалистов добровольных поисковых отрядов области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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