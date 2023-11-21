Власти южноуральского города обеспокоил коричневый дым из труб завода «Мечела»

В Чебаркуле начали разбирательство из-за странного дыма, замеченного над территорией «Уральской кузницы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Чебаркуле готовится комплексная проверка завода «Уральская кузница» (входит в группу «Мечел»). Об этом заявила глава города Светлана Виноградова.

«На данный момент с нашей стороны написано письмо в Роспотребнадзор для принятия мер, – рассказала чиновница. – Чебаркульские экологи совместно с представителями министерства экологии Челябинской области выехали на место для фиксации нарушений. Во время обследования из трубы шел черно-коричневый дым, что, по словам специалистов, не является нормой».

По результатам первичных наблюдений будет составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Если надзорное ведомство выдаст разрешение, власти намерены начать комплексную проверку деятельности завода.

«Необходимо выяснить, состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое», – сообщила глава Чебаркуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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