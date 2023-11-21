По незаконному рынку в Кременкуле возбудили еще два уголовных дела

К уголовному делу о халатности добавились расследования о незаконном предпринимательстве и нарушениях в работе общежития.

О возбуждении новых уголовных дел стало известно после очередного визита на рынок в селе Кременкуль представителей силовых структур.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство уже расследует уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации Сосновского района должностных обязанностей при предоставлении земельных участков для размещения фермерского рынка.

Поводом для возбуждения новых уголовных дел стали действия предпринимателей. Так, в ходе расследования следователи получили дополнительные сведения, свидетельствующие об организации рынка без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. По данному факту в отношении индивидуальных предпринимателей, в том числе владельца участка, возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Кроме того, установлено, что собственник земельного участка для работы в своем фермерско-крестьянском хозяйстве активно привлекал иностранную рабочую силу, а сами работники жили в общежитии. При его обследовании зафиксированы грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу жизни и здоровья временных обитателей. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время продолжается выполнение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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