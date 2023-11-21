В Челябинске вынесли приговор семерым наркодилерам, державшим в страхе закладчиков

В Челябинске огласили приговор южноуральцам, обвиняемым в разбойных нападениях и незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал семерых жителей региона виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, незаконном сбыте наркотиков, а также разбое.

В суде установлено, что с мая по август 2021 года южноуральцы, двое из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, по указанию координатора интернет-магазина нападали на вызвавших его недовольство наркозакладчиков с целью наказания.

Последних выслеживали, избивали, отбирали у них вещи, унижали. Все это записывалось на видео для последующего отчета и получения денежного вознаграждения.

Всего участники организованной группы совершили нападения на 11 потерпевших на территории Орловской и Челябинской областей.

Кроме того, двое из подсудимых в период с июня по август 2021 года разместили в тайники наркотическое средство массой около 700 граммов на территории Республики Башкортостан, а также хранили около полукилограмма мефедрона.

Суд приговорил мужчин к наказаниям от 2 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей, с ограничением свободы 1 год каждому. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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