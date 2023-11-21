Полтора месяца засухи: прокуратура начала проверку после жалоб жителей челябинского поселка

Прокуратура Челябинска организовала проверку дома, жители которого больше шести недель обходятся без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинск начала проверку информации об отсутствии водоснабжения в доме № 18а в Дачном переулке поселка Смолино.

Ранее челябинцы рассказали, что вода перестала поступать в их краны сразу после опрессовки отопительных систем – с 5 октября. «На наши обращения службы, которым мы исправно платим всем домом, не реагируют. Мы устали второй месяц жить без воды!" – пожаловались горожане.

«Органами прокуратуры будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащую организацию водоснабжения, предоставление коммунальных услуг, обеспечение безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры», – заявили представители надзорного ведомства.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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