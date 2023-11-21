Экс-руководителей челябинского радиозавода «Полет» задержали в Москве и Санкт-Петербурге

В отношении бывших топ-менеджеров радиозавода «Полет» возбудили уголовное дело о возможном превышении должностных полномочий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего генерального директора АО ЧРЗ «Полет» (входит в АО «Концерн «Вега» холдинга «Радиоэлектроника») Александра Нестерова задержали в Москве.
Директора по коммерческой деятельности завода Андрея Белимова задержали в Санкт-Петербурге. В настоящее время обоих везут в Челябинск для дальнейших следственных действий.
Александр Нестеров возглавил челябинский радиозавод в сентябре 2018 года. В апреле 2023 года его сменил на посту генерального директора предприятия Дмитрий Довженко.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube