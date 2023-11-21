Экс-руководителей челябинского радиозавода «Полет» задержали в Москве и Санкт-Петербурге

В отношении бывших топ-менеджеров радиозавода «Полет» возбудили уголовное дело о возможном превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего генерального директора АО ЧРЗ «Полет» (входит в АО «Концерн «Вега» холдинга «Радиоэлектроника») Александра Нестерова задержали в Москве.

Директора по коммерческой деятельности завода Андрея Белимова задержали в Санкт-Петербурге. В настоящее время обоих везут в Челябинск для дальнейших следственных действий.

Александр Нестеров возглавил челябинский радиозавод в сентябре 2018 года. В апреле 2023 года его сменил на посту генерального директора предприятия Дмитрий Довженко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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