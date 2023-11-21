Прокуратура извинилась перед мэром Троицка за уголовное преследование

Глава южноуральского Троицка получил официальное письмо из городской прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ мэр Троицка Александр Виноградов опубликовал в социальных сетях.

Напомним, чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий. Судебный процесс над главой города стартовал в 2021 году.

По версии следствия, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая текущего года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. В начале октября Челябинский областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в силу.

«Поскольку в отношении вас вынесено реабилитирующее судебное решение, а также признано право на реабилитацию, приношу официальные извинения от имени государства за причиненный вред в результате уголовного преследования», – говорится в письме, полученном Виноградовым из прокуратуры Троицка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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