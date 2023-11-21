Слишком суровый? Исключительно «женский» конкурс на пост главного архитектора Челябинска провалился

Челябинск по-прежнему остается без главного архитектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления архитектуры Челябинска, ни одна из пяти претенденток на пост главного архитектора города не встретила одобрения конкурсной комиссии.

Напомним, занимавший этот пост с 2020 года Павел Крутолапов 13 июля текущего года ушел в отставку. Обязанности главного архитектора временно исполняет Ольга Никитина.

В конце сентября власти объявили конкурс на замещение вакантной должности. На освободившееся кресло претендовали 6 человек. По итогам первого отборочного тура к дальнейшему участию были допущены 5 кандидатов – все женщины.

«13 ноября 2023 год прошел второй этап конкурса на замещение вакантной должности архитектора города Челябинска в формате индивидуального собеседования, – сообщили сегодня, 21 ноября, в управлении архитектуры. – По итогам проведения второго этапа конкурса комиссией приняты решения: признать всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, повторно провести конкурс на должность архитектура города Челябинска».

Челябинск, Виктор Елисеев

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