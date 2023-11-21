Экс-директор нацпарка «Таганай» встретит новый год в СИЗО

В Челябинске избрали меру пресечения высокопоставленному чиновнику Минприроды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отправил заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева в следственный изолятор.

Напомним, чиновника задержали в Москве 20 ноября. Яковлева обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, уже во время работы в Минприроды России он каждый месяц получал от сменившей его в кресле директора национального парка Эльвины Новоселовой по 50 тысяч рублей. Якобы деньги ему передавали за то, что чиновник министерства поддержал кандидатуру Новоселовой при назначении ее на пост руководителя «Таганая».

Продолжалось это с марта 2021 года по декабрь 2022 года. В общей сложности сумма подаяний равна 1 миллиону 100 тысячам рублей.

Напомним, заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии РФ Яковлев был назначен в январе 2021 года. До этого он, начиная с 2010 года, занимал должность директора национального парка «Таганай».

Сегодня, 21 ноября, суд избрал Яковлеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2024 года.

Кроме того, в СИЗО до 10 января отправили действующего директора национального парка «Таганай» Эльвину Новоселову. Ей предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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