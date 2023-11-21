«Трактор» уступил дома «Авангарду»

В Челябинске «Трактор» проиграл омскому «Авангарду» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атаками гостей, но голкипер «Трактора» Зак Фукале был на месте.

Весь первый тайм команды искали ключи к воротам соперников, однако ни одна в этом не преуспела. В итоге на перерыв хоккеисты отправились при счете 0:0.

Не слишком торопились клубы открыть счет и во втором периоде. Но все-таки на 29-й минуте «Авангард» открыл счет. Никита Холодилин забрал шайбу у челябинца Александра Шепелева на синей линии, и Рид Буше и Владимир Ткачев вдвоем вышли против Зака Фукале. Американский нападающий омского клуба отдал пас назад Ткачеву, и тот был точен – 1:0.

Впрочем, уже через три минуты хозяева сравняли счет. Тезка омского нападающего, форвард «Трактора» Владимир Ткачев откинул шайбу себе за спину, ее подхватил Данил Юртайкин и, выдержав паузу, отправил в центр зоны «Авангарда». Щелчок Максима Шабанова из центра был точен – 1:1.

А вот третья двадцатиминутка вновь оказалась безголевой, и при счете 1:1 команды ушли на овертайм. В дополнительное время омичи не стали долго ждать. Уже на 62-й минуте «Авангард» меняет вратаря на четвертого полевого игрока, и Рид Буше реализует это преимущество – 2:1 в пользу гостей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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