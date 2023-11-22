22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2023, среда
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10:00 – 18:00 Челябинск – Творческая мастерская «Творим. Выдумываем. Изобретаем» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Обучающий вебинар «Об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав потребителей и актуальных вопросах маркировки товаров» с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области и специалистов регионального управления Роспотребнадзора (трансляция на сайте 1obl.tv)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Давай откроем словари» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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12:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «Моя мама лучше всех» ко Дню матери в России (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция, посвященную итогам федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Беседа-диалог «Навигатор в море информации» для школьников (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Словарь – источник знаний» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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16:00 Челябинск – Вечер-концерт «Любовь похожая на сон» ко Дню матери в России (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» – Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Встреча «Креативная среда» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41)
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18:00 Челябинск – Третья лекция искусствоведа Марьи Аникиной из цикла, посвященного русской иконописи (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00 Челябинск – Квартирник (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:45 Челябинск – Матч Высшей баскетбольной лиги: БК «Челбаскет» (Челябинск) – БК «МБА-МАИ» (Москва) (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59)
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