22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Обучающий вебинар «Об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав потребителей и актуальных вопросах маркировки товаров» с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области и специалистов регионального управления Роспотребнадзора (трансляция на сайте 1obl.tv)