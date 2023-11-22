Жизнь в Челябинске отравляют экология и низкий достаток

Главными проблемами Челябинска, негативно влияющими на качество жизни, являются экология и низкий уровень материального благополучия. К такому выводу пришли специалисты Финансовый университет при Правительстве РФ, составляя предварительный рейтинг городов по итогам 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг качества жизни проводился по следующим направлениям:

• Уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность

• Доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом)

• Качество медицинского обслуживания населения

• Состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов

• Работа учреждений среднего и высшего образования

• Доступность культурных ценностей и качественного образования, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки

• Состояние дорожного хозяйства, включая сюда качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку

• Работа жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города

• Оценка работы городских властей

• Условия ведения бизнеса в городе – жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.

• Возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе

• Распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни: бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.

• Конфликтность общественных отношений – различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества оказываемых финансовых услуг.

Помимо этого при анализе качества жизни принимались в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения, а также его протестная активность.

На первом месте с результатом 85,3 балла из 100 ожидаемо оказалась Москва. Среди городов УрФО лидирует Тюмень – 73,9 балла и 4 место в рейтинге.

Екатеринбург на 8 месте (72,2 балла), сразу за ним следует Сургут (71,6). На 19 месте Нижневартовск. Курган оказался на 24 месте, Нижний Тагил – на 28.

Южноуральские города появляются только в пятом десятке. Магнитогорск с результатом 67,1 балла занял 41 место. Основными проблемами, снижающими качество жизни в этом городе, эксперты назвали (в порядке убывания значимости) уровень материального благополучия, состояние дорожного хозяйства, доступность культурных ценностей и качественного образования, экологию и конфликтность общественных отношений.

Челябинск получил 66,2 балла – 44 место. Здесь на первое место вышли проблемы экологии и уровня жизни, а также доступность культурных ценностей и качественного образования, конфликтность общественных отношений и работа ЖКХ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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