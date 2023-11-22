На Челябинскую область обрушился ледяной дождь

На Южном Урале ухудшились погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на юге региона пошел ледяной дождь.

«Будьте осторожны на дороге, снижайте скорость, не совершайте резких маневров», – обращаются представители силового ведомства к южноуральским водителям.

О начавшемся ледяном дожде сообщает и мэрия Магнитогорска, где осадки начались в 5 часов утра и уже привели к образованию наледи на дорогах.

Об ухудшении метеоусловия автомобилистов предупредили еще во вторник, 21 ноября. В ГИБДД заявили, что личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Ранее синоптики заявили, что на Южный Урал идет потепление. Вместе с тем, на всем Урале и в Сибири сохраняются осадки, и в регионах, где температура будет приближаться к нулю, возможны ледяные дожди. Штормовая зона охватит практически всю территорию УрФО и ряд соседних областей и республик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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