Заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев взлетела в полтора раза

В Челябинской области резко выросла недельная заболеваемость коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 13 по 19 ноября) зарегистрировано 1 тысяча 380 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Впервые за долгое время число заболевших превысило тысячу в неделю.

При этом еще неделю назад было зафиксировано лишь 936 случаев – рос составил 47,4% за семь дней.

Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 88,11% в структуре. При этом растет доля детей среди заболевших: ранее число взрослых больных превышало 90% (так, по итогам первой недели ноября их доля составляла 93,24%).

На минувшей неделе отмечался рост заболеваемости в возрастных группах: дети до года – на 17 случаев, 7-14 лет – на 34 случая, 15-17 лет – на 27 случаев, 18-29 лет – на 71 случай, 30-49 лет – на 85 случаев, 50-64 лет – на 111 случаев, 65 лет и старше – на 103 случая. Снижение заболеваемости отмечалось в возрастной группе дети 1-6 лет – на 4 случая.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 420 тысяч 662 случая новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения – 12 тысяч 305,0).

Челябинск, Виктор Елисеев

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