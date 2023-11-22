Подъемник для инвалидов в центре Челябинска сломался на глазах у прокурора

В Челябинске во время проверки сломался подъемник в переходе на площади Революции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, полным фиаско закончилась для мэрии проверка технического состояния подъемного устройства, призванного помочь маломобильным челябинцам пользоваться подземным переходом, расположенным на площади Революции.

Напомним, горожане неоднократно жаловались на неработающий подъемник. Наконец, 19 октября, три недели спустя после очередного скандала, власти отчитались о завершении ремонта устройства. Запускали его с помпой, один из депутатов городской думы даже опробовал подъемник лично, спустившись на нем в подземный переход.

Однако месяц спустя работу механизма решили проверить общественники. Принять участие в рейде пригласили прокуратуру, администрацию города и МБУ «Эвис» – подрядчика.

«Проверка завершилась, не успев начаться, – недоумевают активисты. – Подъемник замер на полпути, смог подняться всего на 1,5 метра, после чего полностью остановился. И рейд можно было завершать: подъемники не только недоступны, но и неисправны. Здесь нужен ремонт».

Общественники направили очередное обращение на имя главы Челябинска с просьбой оперативно произвести ремонт подъемников, чтобы гарантировать доступность и безопасность для маломобильных категорий населения. Участвовавшая в рейде сотрудница прокуратуры, на глазах у которой устройство перестало работать, заявила, что в мэрию направят представление о необходимости устранить неисправности

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»