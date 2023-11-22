На Южном Урале частично закрыли движение автобусов и фур

Из-за ледяного дождя в Челябинской области временно ограничено движение пассажирских автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 22 ноября, по данным системы мониторинга диспетчерской службы ведомства, в Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесминском, Пластовском, Увельском районах из-за прохождения циклона в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образовались наледь, гололедица.

Для очистки покрытия и обработки противогололедными материалами на региональных дорогах Челябинской области по данным на 11:00 работали 154 единицы дорожной техники. Подрядчиками привлекается дополнительная техника для устранения последствий непогоды. Информация будет актуализироваться в режиме реального времени.

По информации Госавтоинспекции, в связи с образованием гололедицы на автомобильных дорогах ориентировочно до 18 часов введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на автодорогах Москва-Челябинск, Челябинск-Троицк, Челябинск-Новосибирск.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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