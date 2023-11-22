В Челябинске на десять дней изменят один из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №10 в Челябинске временно изменит свой маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря закрывается движения троллейбусов по улице Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной.

На это время троллейбус №10 будет направлен по маршруту: Парк Гагарина – Кольцо «Озеро Смолино».

Чтобы добраться до объектов на временно недоступном участке, челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №27 и №33.

Челябинск, Виктор Елисеев

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