Уголовное дело бывшего главного по дорогам в Челябинске направили в суд

Уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства областного центра Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, чиновника задержали 5 декабря прошлого года. С начала декабря он находится в следственном изоляторе.

По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Кучитаров обеспечил формирование необоснованно завышенной начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по озеленению центральной части города на сумму более 122 миллионов рублей. При этом чиновники ведомства не направляли никому запросов ценовой информации, начальную цену контракта определил их шеф, зная, что в действительности подобные работы стоят существенно дешевле.

По итогам торгов Кучитаров подписал с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение этих работ, а потом и дополнительные соглашения к нему – всего на сумму более 97 миллионов рублей. Он же согласовал и приемку результатов озеленения, после чего подрядчик получил означенную сумму. В итоге казне Челябинска нанесли ущерб на общую сумму более 32 миллионов рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 80 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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