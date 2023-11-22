Жительнице Миасса, оставившей беспомощного ребенка в ванне, вынесли приговор

В Миассе местная жительница осуждена за причинение смерти малолетнему сыну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 22 ноября, Миасский городской суд признал 38-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии опьянения, оставила маленького сына без присмотра в ванне, наполненной водой, в результате чего ребенок утонул.

Суд приговорил нерадивую мамашу к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда ей надлежит следовать самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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