Жительнице Миасса, оставившей беспомощного ребенка в ванне, вынесли приговор

В Миассе местная жительница осуждена за причинение смерти малолетнему сыну.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 22 ноября, Миасский городской суд признал 38-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.
Установлено, что женщина, находясь в состоянии опьянения, оставила маленького сына без присмотра в ванне, наполненной водой, в результате чего ребенок утонул.
Суд приговорил нерадивую мамашу к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда ей надлежит следовать самостоятельно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube