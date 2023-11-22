В Челябинске неуправляемый автобус врезался в остановку

В Ленинском районе Челябинска автобус влетел в остановочный комплекс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 22 ноября, в 14:25 напротив дома №54 по улице Гагарина.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №91, в условиях гололеда не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Смолинский». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, сегодня на Челябинск обрушился ледяной дождь. Дороги и тротуары покрыты коркой льда. Горожан призывают быть внимательными и осторожными, особенно на дороге. По возможности, отказаться от поездок на автомобиле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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