В центре Челябинска на неделю ограничат движение

Челябинцев предупредили о возможных пробках на улице Кирова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«С 8 часов 23 ноября до 18 часов 30 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Кирова в районе пересечения с улицей Калинина (по двум полосам при движении от Теплотехнического института в центр)", – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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