В центре Челябинска на неделю ограничат движение

Челябинцев предупредили о возможных пробках на улице Кирова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«С 8 часов 23 ноября до 18 часов 30 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Кирова в районе пересечения с улицей Калинина (по двум полосам при движении от Теплотехнического института в центр)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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