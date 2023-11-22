На федеральных трассах Челябинской области продлили ограничения движения

Запрет на движение автобусов, такси и грузовиков продлили на Южном Урале до 22:00

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области не торопятся снимать ограничения автомобильного движения по федеральным трассам.

Напомним, сегодня, 22 ноября, с 12:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, дождь, перепад температуры от +1 до -11 градусов, порывы ветра до 14 метров в секунду, гололедные явления) вводится временное ограничение движения на южноуральских участках федеральных трасс М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш».

Ориентировочно оно должно было быть снято в 18:00. Однако в итоге ограничение продлили до 22 часов среды, 22 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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