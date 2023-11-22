Самолет из Москвы полчаса кружил над Челябинском из-за невозможности приземлиться

Самолет из Москвы полчаса кружил над Челябинском из-за невозможности приземлиться на обледеневшую полосу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с утра в городе идет ледяной дождь. Дороги превратились в каток в течение первых 30 минут. Такая же участь постигла и взлетно-посадочную полосу челябинского аэропорта.

«При посадке рейса N1420 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва-Челябинск командиром воздушного судна принято решение о нахождении в зоне ожидания посадки аэропорта Челябинска в связи с заявленным коэффициентом сцепления в условиях ледяного дождя, – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. – После обработки взлетно-посадочной полосы противообледенительным реагентом командиром воздушного судна принято решение о посадке, которая прошла благополучно. Никто не пострадал».

Уточняется, что самолет приземлился с опозданием на 29 минут.

Челябинск, Павел Зварзин

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