23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Открытие финала Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля и главного организатора чемпионата, председателя Совета Благотворительного Фонда «Мечта» Сергея Ермакова (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 – 12:00 Челябинск – Ярмарка вакансий от ООО «Синара – городские транспортные решения» (Центр занятости населения города Челябинска, ул. Софьи Ковалевской, 2)
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10:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка «Любимой маме» ко Дню матери в России (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 – 12:30 Челябинск – Челябинский промышленный форум: панельная сессия «Экономика замкнутого цикла как элемент устойчивого развития» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00, 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Картина: Моя мама» ко Дню матери в России (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00, 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветы оригами для любимой мамы» ко Дню матери в России (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушки» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – Региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Олег Толмачев проведет обучающую игру «Домовой» среди жителей многоквартирных домов Челябинска (ДЮЦ, ул. Коммунаров, 28)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки рисунков «Мама солнышко мое» (ДК «Сокол», ул. Увельская 1-я, 1)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая программа «О той, что дарует нам жизнь и тепло» ко Дню матери в России (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Яркие краски осени» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Литературно-поэтическая гостиная «Россия и мама – заветных два слова»: поэтические чтения «Пред тобой я склоняю колени…», арт-терапия «Портрет матери» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Литературная программа «Веселые истории Николая Носова» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории Челябинской области, с участием министра здравоохранения региона Агаты Ткачевой (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Встреча «Серебряные волонтеры» – движение для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Концертная программа (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Третья лекция искусствоведа Марьи Аникиной из цикла, посвященного русской иконописи (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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19:00 Челябинск – Открытие бесплатной выставки фотографа Микко Хаапасаари (Финляндия) AVELENGTHS «Movement» (ДЛИНА ВОЛНЫ «Динамика») (ArtFlow, пр. Свердловский, 64)
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