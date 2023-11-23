На Южном Урале продлили ограничения движения по М-5

Запрет на движение автобусов, такси и грузовиков продлили в Челябинской области до 17:00.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 10:00 четверга, 23 ноября, снегопад продолжается в южных районах и горнозаводской зоне региона.

По прогнозу метеорологов снег прекратится к вечеру.

Ночью региональные дороги расчищали 105 единиц техники. Перерывов в движении транспорта не было, отмечают в ведомстве. Сегодня днем работают 157 дорожных машин. Проходит очистка обочин и покрытия от снега, обработка проезжей части противогололедными материалами.

Кроме того, по информации управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с погодными условиями ориентировочно до 17:00 введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков на автодороге М-5 «Урал».

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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