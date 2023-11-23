Экс-главу обслуживавшей южноуральских судей организации отправили в СИЗО

Бывший руководитель одного из учреждений правительства Челябинской области отправлен в следственный изолятор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд принял решение о заключении экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрия Замору под стражу.

Топ-менеджер структуры областного правительства был задержан 13 ноября, через несколько дней после отставки с поста директора. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Сначала Замору заключили под домашний арест. Однако теперь меру пресечения ужесточили.

Отметим, что за месяц до задержания экс-директора учреждения силовики задержали главного инженера Центра обслуживания мировых судей Челябинской области Евгения Кузнецова. После предъявления обвинения в получении и даче взяток его заключили в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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