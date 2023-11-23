В Челябинске столкнулись маршрутка и внедорожник. Есть пострадавшие

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП с внедорожником и маршруткой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла накануне, 22 ноября, в 16:05 напротив дома №335 по проспекту Победы.
Porsche Cayenne столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №3, которым управлял 42-летний мужчина. В результате аварии ДТП помощь медиков понадобилась 68-летнему водителю иномарки и пассажиру маршрутного такси.
По факту аварии проводится доследственная проверка.
Напомним, в Челябинске и области в среду, 22 ноября, прошел ледяной дождь. Дорожная обстановка остается неблагоприятной и сегодня. Госавтоинспекция рекомендует водителям, по возможности, отказаться от поездок.
Челябинск, Виктор Елисеев
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