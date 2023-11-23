В Златоусте пьяный хулиган разбил бутылку о голову девочки-подростка

Жителя Златоуста задержали за нападение на школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 13-летняя девочка с травмой головы поступила в местную больницу.

Школьница рассказала, что к ней и двум ее друзьям пристал нетрезвый мужчина. За детей вступилась проходившая мимо соседка, тогда хулиган увязался за ней и разбил стоп-сигнал ее автомобиля. Девочка решила остановить дебошира и схватила за рукав, и тогда мужчина ударил ее пивной бутылкой по голове, от чего она потеряла сознание.

Медики известили о произошедшем полицию. К расследованию подключили участкового. С нечетким снимком с камеры видеонаблюдения в руке он обошел все неблагополучные адреса в поселке Уржумка, установил магазин, в котором хулиган приобрел пиво, по штрих-коду выяснил время покупки, опросил продавца и свидетелей и получил примерные приметы нападавшего. Затем вновь произвел обход жилого сектора, в ходе которого жители узнали соседа, который недавно приобрел квартиру в этом районе. Приехав на адрес, участковый дождался злоумышленника и задержал его на улице. Поиски растянулись на четыре дня.

После того, как участковый доставил подозреваемого в ОП «Новозлатоустовский» для разбирательств, оперативные сотрудники установили его причастность к совершению ряда краж в магазинах, которые были не раскрыты.

По обстоятельствам совершенного преступления отделом дознания ОП «Новозлатоустовский» возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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