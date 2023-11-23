В Миассе сожгли могилу врача, погибшего на СВО

Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел на кладбище Миасса в ночь на 22 ноября.

Неизвестные подожгли могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, поиск свидетелей и очевидцев, участковыми уполномоченными полиции проводится обход дачных участков в садоводческих товариществах, находящихся вблизи места происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Известно, что пострадавшая могила принадлежит врачу-реаниматологу Олегу Марченко, погибшему в начале ноября в зоне СВО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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