В общежитии челябинского вуза нашли «фантомные» окна

После ремонта в кампусе Челябинского института путей сообщения возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, во время ремонта общежития Челябинского института путей сообщения «исчезли» больше четверти стеклопакетов. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведенной в филиале Уральского государственного университета путей сообщения.

Ранее головной вуз заключил с подрядной организацией договор на выполнение работ по замене оконных конструкций в своем челябинском подразделении на сумму 2,2 миллиона рублей.

Однако результат ремонта оказался явно разочаровывающим. Мало того, что толщина стеклопакета оконных блоков была меньше определенной в техническом задании. Так еще из прописанных в документах 200 окон установили только 147. При этом заказчик работы оплатил в полном объеме. В итоге размер возможного ущерба составил более трехсот тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества в крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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