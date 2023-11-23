В уральском районе на пост главы претендуют четыре кандидата

В Еткульском районе за пост главы района поспорят четыре претендента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия определилась с числом кандидатов, вышедших в финал выборов главы Еткульского района.

Помимо действующего главы Юрия Кузьменкова, перед депутатами районного парламента выступят начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин и глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина.

Выборы руководителя муниципалитета должны пройти в ходе очередного заседания собрания депутатов Еткульского района, запланированного на 29 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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