В уральском районе на пост главы претендуют четыре кандидата

В Еткульском районе за пост главы района поспорят четыре претендента.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия определилась с числом кандидатов, вышедших в финал выборов главы Еткульского района.
Помимо действующего главы Юрия Кузьменкова, перед депутатами районного парламента выступят начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин и глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина.
Выборы руководителя муниципалитета должны пройти в ходе очередного заседания собрания депутатов Еткульского района, запланированного на 29 ноября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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