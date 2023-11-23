В Челябинске задержали организаторов частных медцентров, разводивших пенсионеров на сотни тысяч рублей

Создателей медцентров, из которых пожилые челябинцы уходили с кредитами на сотню тысяч рублей, подозревают в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, оперативниками уголовного розыска регионального полицейского главка Южного Урала задержаны четверо создателей частных медицинских центров. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

Предварительно установлено, что криминальная схема действовала в течение нескольких лет. Злоумышленники организовали работу двух частных медицинских центров.

«Их сотрудники обзванивали пожилых жителей региона и приглашали на бесплатное обследование в рамках несуществующей льготной программы. После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинской техникой, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить», – рассказали в силовом ведомстве.

Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более 100 тысяч рублей.

При этом часть сотрудников центров не имели медицинского образования. Впрочем, этого и не требовалось. Все, что было нужно – по специально разработанной инструкции оказывать на клиентов психологическое воздействие, чтобы те согласились на дорогостоящее лечение.

В медицинских организациях и в жилищах подозреваемых полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъято оборудование, компьютерная техника, документы, деньги.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста.

Ведется работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Работа частных клиник приостановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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