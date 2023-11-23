Четыре десятка школьников застряли на обледенелой трассе в Челябинской области

Автобус с детьми сломался на Южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, инцидент произошел в среду, 22 ноября, на 50 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала. Однако из-за технической неисправности совершил вынужденную остановку.

На помощь прибыл экипаж ДПС, осуществлявший контроль за дорожным движением на данном участке.

Госавтоинспекторы вызвали из Челябинска другой автобус. Организовали пересадку всех пассажиров и сопровождение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»