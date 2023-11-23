Дети уходят из соцсетей в мессенджеры

Юные южноуральцы стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые.

Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids».

Челябинская область вошла в топ-30 регионов России по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет. Субъект разместился на 27 строке рейтинга. На первых позициях оказались Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Уфа.

Региональные тенденции совпадают с федеральными. Самыми популярными приложениями у южноуральских детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два сервиса за год вырос на 25% и 40%, то активность в TikTok осталась практически на уровне 2022 года. В топ-5 также вошли Telegram и WhatsApp.

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео, почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%). В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов. Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным интересом родителей к детскому тарифу оператора, который защищает от нежелательного контента и ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.

Челябинск, Софья Артемьева

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